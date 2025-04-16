مسؤول في "الحزب": هذا هو سبب حديثنا عن "قطع اليد التي تمتد على السلاح"!

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قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـ"الجديد" إننا "نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه أما حديثنا عن "قطع اليد التي تمتد على السلاح" فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل."

وأضاف: "الكون كله اجتمع ضد سلاح حزب الله."

وأكمل قماطي: "لسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا."

وكشف أنّه "لم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح."

وأكّد أنّنا "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة."