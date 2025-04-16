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زراعة رمزية لأشجار الأرز اللبناني في غابة "ريتز" – يوم مميز تحت شعار الفرنكوفونية والتعاون الدولي

16
APRIL
2025
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لبّى مسؤول مكتب باريس في "تجمّع من أجل لبنان" (RPL France) د. جوزف جبّور، يرافقه عدد من أعضاء المكتب، دعوة سفارة لبنان للمشاركة في يوم افتتاحي تخلّلته عملية غرس رمزية لأشجار الأرز اللبناني في غابة "ريتز"، وذلك ضمن إطار مشروع ArbOretum.

وقد أُقيمت هذه الفعالية تحت رعاية السيد محمد سوليهي، الوزير المنتدب المكلّف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية، وبحضور السيدة كارين روسيل، نائبة محافظ دائرة سواسون، والسيد زياد طعّان، القائم بالأعمال في سفارة لبنان في فرنسا، إلى جانب عدد كبير من الشركاء المنخرطين في برنامج "ريتز، غابة استثنائية®️".

وكان في استقبال المشاركين كل من السيد جيروم جامينون، مدير الوكالة الإقليمية للمكتب الوطني للغابات (ONF) في كومبيين، والسيد ألكسندر دو مونتسكيو، رئيس اتحاد بلديات Retz-en-Valois، والسيد بول روندان، مدير المدينة الدولية للغة الفرنسية، حيث شاركوا جميعًا في يوم حافل بالرمزية، جمع بين التراث الطبيعي، والحوار الثقافي، والالتزام المشترك بالمحافظة على التنوع البيولوجي.

بدأت فعاليات الصباح باستقبال في ساحة أريستيد بريان، تلاه جولة إرشادية في برج مانجان. وقد تميّز الحدث بغرس أشجار الأرز اللبناني في موقع "مالفا"، وهي أشجار قدّمتها سفارة لبنان في فرنسا كرمز للصداقة بين الشعوب، ودعمًا لقيم الفرنكوفونية.

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