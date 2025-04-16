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خطوات مهمة لجهة الإصلاح المصرفي

16
APRIL
2025
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الأنباء الكويتية: على الصعيد الإصلاحي، أشارت مصادر "الأنباء" إلى ما تم تحقيقه خطوات مهمة لجهة الإصلاح المصرفي، وان كانت السلطة أمسكت العصا من وسطها بإقرار المرسوم في الحكومة، والذي ستناقشه اليوم اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لتحويله إلى الهيئة العامة.

 

وترى المصادر «أن هذه الخطوات ستكون مادة للحوار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، المطالب هو أيضا بالتقدم خطوات نحو التعاون مع لبنان وتلبية احتياجاته. وعلى أساس هذا التعاون يمكن ان يقدم لبنان على خطوات إضافية، وبالتالي فثمة استبعاد لأي موقف سلبي يمكن ان يكون خلال المفاوضات مع صندوق النقد.

 

وكذلك فإن لبنان بدأ التحضير لإعادة هيكلة الهيئات الناظمة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مجلس الإنماء والإعمار، الذي سيكون له دور بارز وربما حصري في موضوع إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وإمكانات مالية تتطلب دعما من عدة جهات عربية ودولية».

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