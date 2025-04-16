الشرق الأوسط السعودية: سلاح المخيمات في لبنان ينتظر مبادرات

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الشرق الأوسط السعودية: بولا أسطيح-

ينتظر سحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان، مبادراتٍ لبنانيةً، بعدما تسلّم الجيش اللبناني كل المراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وبات السلاح الموجود مع الفصائل الفلسطينية محصوراً داخلها.

وقال نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان سرحان سرحان: «لم تطرح أي جهة رسمية لبنانية مع منظمة التحرير أو أي فصيل آخر هذا الموضوع»، مضيفاً: «إن كنا نسير بكل ما يتفق عليه اللبنانيون فنحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وما يقرره الرئيسان جوزيف عون ومحمود عباس».

وتتولى لجان أمنية فلسطينية أمن المخيمات في لبنان. ويغلب الطابع «الفردي» و«المتوسط» على أنواع الأسلحة، فيما توجد بعض المخازن التي تحتوي على أنواع معينة من الصواريخ تتبع حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وتمَّ تخزين هذه الصواريخ في المخيمات سابقاً «ضمن إطار التحالف مع حزب الله».