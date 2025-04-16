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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 نيسان 2025

16
APRIL
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي إن المنطقة واقعة في دائرة اختناق بين عجز وعدم رغبة أميركيين بالمزيد من التورّط في حروب بلا أفق في المنطقة تستنزفها وتشغلها عن اهتمامات إدارة الرئيس دونالد ترامب بالشأن الاقتصادي كأولوية والمنافسة مع الصين على رأس أولوياتها، وبالمقابل عجز وعدم رغبة في كيان الاحتلال بالذهاب إلى تسويات تقفل الحروب القائمة على خلفية التصدع الذي أصاب الداخل الإسرائيلي وتزعزع ثقة الرأي العام بقوة مؤسسات الكيان وقدرتها على الحماية بصورة تجعل التسويات إشارة للضعف تزيد التأزم وعدم الثقة.

 

كواليس
تعتقد مصادر تقنيّة على صلة بمتابعة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني أن طهران مستعدّة لتجميد أنشطة نووية يقول الجانب الأميركي إنها تثير القلق لاحتمال وجود برنامج نووي عسكري لدى إيران، لكنها غير مستعدة لتفكيك اي فقرات من برنامجها وتدميرها كما فعلت عام 2015 لتكتشف عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق السابق أن عليها في الردّ على الانسحاب بانسحاب مماثل أن تبدأ من الصفر لا من حيث كانت عند توقيع الاتفاق، ولذلك فإن طهران سوف تشترط لقبول أي تفكيك لفقرات من برنامجها النوويّ مرور وقت كافٍ من تطبيق الاتفاق الجديد بما لا يقلّ عن ولاية رئاسية أميركية كاملة تكون خلالها عملية تجميد الفقرات المعنية في مقابل رفع العقوبات.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يواجه اعلاميون مصروفون من محطة كبرى دولية ازمة مستعصية على الحل، مع مالكي المحطة، ومع الجهات الضامنة للدفاع عن الحقوق!

 

غمز
قلّل نواب تغييريون من طعون بقوانين نيابية، نظراً لانعدام مفاعليها، بعد اعادة تنشيط مؤسسات الدولة..

 

همس
تهتم دول معنية بترتيبات اتفاق وقف النار، استناداً الى القرار 1701، بتوفير المعدات اللازمة للتفجير وعمليات الهندسة من الالغام الى الانفاق!

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