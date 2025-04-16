عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 نيسان 2025

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الأخبار: نتنياهو يهاجم مفاوضات ايران- أميركا

الجماعة أيضًا ممنوعة من الإنتخابات... وإبن فرحان يبعد هاشمية

وصاية سعودية في زواريب بيروت

مغارة "الإنماء والإعمار": مليار دولار لمشاريع لم تعمل

الديار: من الدوحة الى روما... الحرب والسلام على طاولة واحدة

28 نيسان: اجتماع حاسم حول الأجور ونظام التقاعد

تحقيق أردني يكشف تدريب خلية إرهابية في لبنان... وبيروت تتعاون

زيارة عون لقطر: رسائل إصلاحية وطلب لتوسيع المساعدات



الجمهورية: زخم إقليمي ودولي لمساعدة لبنان

عون في قطر لإستمرار الدعم



اللواء: عون في قطر رئيساً.. وسلام يرفض تهديد أمن الأردن من لبنان

الموفد السعودي شدد على الإستقرار لعودة السعوديين.. ولا تعيينات غداً في مجلس الوزراء



النهار: عون يستبق قطر بتحديده مهلة لحصر السلاح وبحث مشترك في إجرءات رفع الحظر السعودي



البناء: مفاوضات تقنية معقدة تنتظر عراقجي وويتكوف السبت وغياب الثقة يزيد التعقيد | غموض يكتنف مصير الأسير الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر | غارات إسرائيلية على الجنوب.. والأمم المتحدة: 71 مدنياً قتلوا منذ اتفاق وقف النار

?l'orient le jour: Dialogue sur les armes : quels enjeux pour le tandem Hezbollah-Amal

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تعلن فقدان الاتصال مع مسلحين يحتجزون إسرائيلياً-أميركياً في غزة

الأنباء الكويتية: جولة ميدانية أمنية لرئيس الجمهورية وإشادة بتضحيات الجيش وحفاظه على وحدة لبنان وسلامة أراضيه

عجلة الدولة تسير على السكة الصحيحة بالإصرار على بسط السيادة