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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 نيسان 2025

16
APRIL
2025
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الأخبار: نتنياهو يهاجم مفاوضات ايران- أميركا
الجماعة أيضًا ممنوعة من الإنتخابات... وإبن فرحان يبعد هاشمية
وصاية سعودية في زواريب بيروت
مغارة "الإنماء والإعمار": مليار دولار لمشاريع لم تعمل

 

 

 

الديار: من الدوحة الى روما... الحرب والسلام على طاولة واحدة
28 نيسان: اجتماع حاسم حول الأجور ونظام التقاعد
تحقيق أردني يكشف تدريب خلية إرهابية في لبنان... وبيروت تتعاون
زيارة عون لقطر: رسائل إصلاحية وطلب لتوسيع المساعدات

 

 


الجمهورية: زخم إقليمي ودولي لمساعدة لبنان
عون في قطر لإستمرار الدعم

 

 


اللواء: عون في قطر رئيساً.. وسلام يرفض تهديد أمن الأردن من لبنان
الموفد السعودي شدد على الإستقرار لعودة السعوديين.. ولا تعيينات غداً في مجلس الوزراء

 

 


النهار: عون يستبق قطر بتحديده مهلة لحصر السلاح وبحث مشترك في إجرءات رفع الحظر السعودي

 

 


البناء: مفاوضات تقنية معقدة تنتظر عراقجي وويتكوف السبت وغياب الثقة يزيد التعقيد | غموض يكتنف مصير الأسير الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر | غارات إسرائيلية على الجنوب.. والأمم المتحدة: 71 مدنياً قتلوا منذ اتفاق وقف النار

 

 

 

?l'orient le jour: Dialogue sur les armes : quels enjeux pour le tandem Hezbollah-Amal 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تعلن فقدان الاتصال مع مسلحين يحتجزون إسرائيلياً-أميركياً في غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: جولة ميدانية أمنية لرئيس الجمهورية وإشادة بتضحيات الجيش وحفاظه على وحدة لبنان وسلامة أراضيه
عجلة الدولة تسير على السكة الصحيحة بالإصرار على بسط السيادة

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