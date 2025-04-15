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رياح ناشطة.. كيف سيكون الطقس في أيام العيد؟

15
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان:  بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين13 و 23  و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،  تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة أحيانا.
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرنفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.
الخميس:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة جنوب البلاد .
الجمعة:    
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل و الجنوب، وتبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.
الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 30 و 60%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,09
-ساعة غروب الشمس:   19,09

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