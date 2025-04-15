بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.. إليكم ما قاله وزير العمل!

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ، وزير العمل محمد حيدر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي ودار الفتوى التي نعتبرها دارنا، وليست مرجعية دينية فحسب بالنسبة لنا، هي دار الجمهورية، وهذا الاسم عزيز جدا على قلبي بشكل خاص لأنه يجمع الكل في هذه الدار التي فعلا نراها هكذا وعايشينها فعليا. الزيارة كانت للمعايدة بعيد الفطر وأيضا بعيد الفصح القادم عند إخواننا المسيحيين، وكانت فرصة لمناقشة الأوضاع العامة في الحكومة والعمل الذي نقوم به في وزارة العمل لا سيما المواضيع التي تعني المواطنين، والحديث الآني اليوم الذي هو وضع الضمان الاجتماعي، إعادة الهيكلة وديمومته واستمراره وتأمين الخدمات للمواطنين.

ووضعت سماحته بالعمل التي تقوم به لجنة المؤشر بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور ونظام التقاعد. وكان عندنا جولة أفق على عدة أمور تتعلق بالوضع الداخلي العام لا سيما الوضع في الجنوب والأمور العامة المتعلقة بالعمل الحكومي أيضا لا سيما بالنسبة للقوانين التي رفعت اخيرا على مجلس النواب لا سيما قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف، وأكيد سماحته كان حاضنا لكل هذه الأفكار بشكل عام، واستنرنا بآراء سماحته للمرحلة المقبلة، واتفقنا أن نبقى إن شاء الله على تواصل تام معه في كل الأمور المتعلقة بالعمل الحكومي والوزاري".

سئل: معالي الوزير نرى اليوم أنكم تقوم بجولة لعدد من المرجعيات الدينية فما أهمية هذه الجولة؟

أجاب: "هذه الجولة هي لمعايدة الجميع وأيضاً لوضع رؤساء الطوائف جميعاً بالعمل التي تقوم به الوزارة لأنكم كما تعرفون موضوع الضمان والأجور يهم الجميع وهدفي وضع الجميع بكل التفاصيل".

سئل: هل هناك اخبار سارة للبنانيين حول الأجور؟

أجاب: نحن بالمؤتمر الذي قمنا به يوم الجمعة الماضي اتفقنا أنه يوم 22 الشهر سيكون هناك اجتماع وإن شاء الله اجتماع نهائي لإعلان النتائج ونتمنى أن يكون هناك أخبار سارة للجميع".