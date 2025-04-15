بيانٌ هامّ من "هيئة إدارة السير"!

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان "تعديل آلية حجز المواعيد على المنصة المخصصة لهذه الغاية، الأمر الذي بات يسمح للمواطنين الراغبين بإنجاز المعاملات بأنفسهم بحجز الموعد بشكل مباشر من قبلهم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل دون الحاجة الى توكيل أحد عنهم (عبر الضغط على تنفيذ الخدمة بحضور صاحب العلاقة شخصّيًا) وذلك لتنفيذ معاملاتهم بالمركز الرئيسي في الدكوانة".

وذكّرت "المواطنين بأن يوم الاثنين من كلّ اسبوع مخصص حصراً للراغبين بإتمام معاملاتهم بأنفسهم، وانّ الادارة تشدّد على انها لن تتمكن من انجاز اية معاملة دون حجز موعد مسبق لها على المنصة في حال تطلب ذلك".