احتمالات التصعيد ضعيفة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إنّ الأولوية التي تشغل المستويات الرسمية في لبنان هي وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف النار واعتداءاتها اليومية على لبنان.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الإتصالات الرسمية مستمرة بوتيرة شبه يومية، وخصوصاً مع الجانب الأميركي. وتحدّثت عن تجاوب مع ما يطرحه اللبناني، لكن من دون أن تُشير المصادر إلى وعود جدية وقاطعة حتى الآن، بإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها.

على أنّ مصادر المعلومات عينها تلفت إلى أن المحادثات مع الموفدين ودولهم، تؤكّد عدم وجود مخاوف من تجدّد الحرب، خلافاً لما يجري ترويجه في بعض الأوساط اللبنانية، وثمة تأكيدات بعدم ارتفاع وتيرة التصعيد إلى ما هو أخطر، وأنّ الوضع لن يستمر على ما هو عليه إلى ما لا نهاية، مُعربةً عن يقينها في هذا الإطار بوجود ما سمّته «قراراً أميركياً - غير معلن - بمنع التصعيد والعودة إلى الحرب».



