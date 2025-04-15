أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحديد المشكلة مع إيران باقترابها من امتلاك سلاح نووي والسعي لتفادي ذلك وحصر التفاوض معها حول كيفيّة التحقق من عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي يسقط كل الروايات التي تتحدّث عن تطابق أميركيّ إسرائيلي في النظر للعلاقة مع إيران فلا تفكيك للمشروع النووي الإيراني مطروح ولا البرنامج الصاروخي ولا الوضع الإقليمي رغم الاعتراضات الأميركية المتعددة هنا وهناك، لكن واشنطن بواقعية تذهب للتفاوض حول عنوان واحد هو الملف النووي بفقرة واحدة هي الضمانات لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وهذا يفسر التفاؤل الذي يبديه الأميركيون والإيرانيون بالتوصل إلى اتفاق وأخيراً قول ترامب إن المشكلة سهلة وسوف تحلّ قريباً، ولذلك تقول المصادر إن علينا مراقبة ما سيفعله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال المصدر يعود الفضل للصين التي تُرهق ترامب واليمن الذي لم تنفع القوة في كسره.

كواليس

نصح وزير خارجية دولة عربية نظراءه بعدم التورط في مشاريع تطرح نزع سلاح قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن بينما يواصل الاحتلال جرائم العدوان والاحتلال والإبادة، لأن ذلك سوف يجعل الحكومات العربية تعود إلى تحمّل مسؤولية المواجهة التي ارتاحت منها مع ظهور قوى المقاومة وصارت تكتفي بدور الوساطة وعند نشوب الحروب تحمّل المقاومة مسؤوليّة الخراب والدمار، وإذا انتصرت المقاومة يهديها المقاومون النصر. ودعا الوزير إلى أن تربط الحكومات العربيّة مصير سلاح قوى المقاومة بالحصول على خريطة طريق متزامنة بين نزع السلاح تدريجياً وقيام دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام، قائلاً مثلاً مقابل تراجع واشنطن عن الاعتراف بالقدس عاصمة موحّدة لكيان الاحتلال تلتزم المقاومة بعدم استخدام السلاح ومقابل تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية تجمع المقاومة سلاحها في منطقة، ومقابل قرار وفق الفصل السابع لضمان حق العودة يسلّم السلاح الثقيل الخ.

اللواء: أسرار

لغز

تمكَّن رئيس لجنة نيابية من حجز مقعد له مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن، بالموازاة مع الوفد الرسمي للبنان».

غمز

تتكاثر الشكاوى في مناطق جنوبية في تأخير معاملات، بعضها يتعلق بالأحوال الشخصية، وبعضها بقضايا عقارية، وهي عالقة غالباً بين جهات معنية في مؤسسات الدولة والقضاء.



همس

يدور لغطٌ حول مشروع قانون أُقرَّ مؤخراً، وتتداخل في اللغط حسابات الصلاحيات والمواقع الجديدة في النظام المالي والمصرفي.