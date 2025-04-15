عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025

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الأخبار: الموفد السعودي يذكّر بالفيتو على الحريري

ابن فرحان في بيروت يحرّض على المقاومة

غزة: سلاح المقاومة خارج التفاوض

النهار: محادثات سلام والشرع تحت الرعاية السعودية... عون إلى الدوحة: القرار اتُخذ و"الحزب" واعٍ

الجمهورية: تطمينات بعدم العودة إلى الحرب

مسار جديد لتصحيح العلاقات

الديار: عون لحوار ثنائي مع حزب الله... لكن ماذا عن الضمانات؟

مواكبة سعودية لترتيب ملف العلاقات اللبنانية ــ السورية

شهيد للجيش جنوبا... ولا ضمانات للمناصفة في بيروت





اللواء: زيارة خاطفة لسلام تُرسي أسس العلاقات الندية.. والأولوية للأمن والمعابر

مواكبة سعودية لمحادثات دمشق.. وعون يكشف عن حوار بين بعبدا وحزب الله حول تسليم السلاح

البناء: جولة السبت في مسقط وترامب يؤكد حصر التفاوض بالملف النووي… ويهدّد إيران | مقاومة غزة متمسكة بسلاحها رداً على مقترح للاحتلال يربط إنهاء الحرب بإلقائه | عون يؤكد التواصل الإيجابي مع المقاومة وسلام للجان مشتركة للملفات مع سورية



l'orient le jour: Beyrouth et Damas « normalisent » leurs relations



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مصر تتسلم مقترحاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة... وتسلمه لـ«حماس»

الحركة: ندرس المقترح وسنرد عليه قريباً



الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: بلديات جنوبية طلبت من حزبيين عدم الحضور إلى بلداتهم حماية للمقيمين فيها

رئيس الجمهورية إلى الدوحة وأبوظبي: مسيرة الإصلاحات انطلقت لمصلحة لبنان قبل أن تكون رغبة دولية