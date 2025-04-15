عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025

الأخبار: الموفد السعودي يذكّر بالفيتو على الحريري
ابن فرحان في بيروت يحرّض على المقاومة
غزة: سلاح المقاومة خارج التفاوض
النهار: محادثات سلام والشرع تحت الرعاية السعودية... عون إلى الدوحة: القرار اتُخذ و"الحزب" واعٍ
الجمهورية: تطمينات بعدم العودة إلى الحرب
مسار جديد لتصحيح العلاقات
الديار: عون لحوار ثنائي مع حزب الله... لكن ماذا عن الضمانات؟
مواكبة سعودية لترتيب ملف العلاقات اللبنانية ــ السورية
شهيد للجيش جنوبا... ولا ضمانات للمناصفة في بيروت
اللواء: زيارة خاطفة لسلام تُرسي أسس العلاقات الندية.. والأولوية للأمن والمعابر
مواكبة سعودية لمحادثات دمشق.. وعون يكشف عن حوار بين بعبدا وحزب الله حول تسليم السلاح
البناء: جولة السبت في مسقط وترامب يؤكد حصر التفاوض بالملف النووي… ويهدّد إيران | مقاومة غزة متمسكة بسلاحها رداً على مقترح للاحتلال يربط إنهاء الحرب بإلقائه | عون يؤكد التواصل الإيجابي مع المقاومة وسلام للجان مشتركة للملفات مع سورية
l'orient le jour: Beyrouth et Damas « normalisent » leurs relations
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصر تتسلم مقترحاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة... وتسلمه لـ«حماس»
الحركة: ندرس المقترح وسنرد عليه قريباً
الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: بلديات جنوبية طلبت من حزبيين عدم الحضور إلى بلداتهم حماية للمقيمين فيها
رئيس الجمهورية إلى الدوحة وأبوظبي: مسيرة الإصلاحات انطلقت لمصلحة لبنان قبل أن تكون رغبة دولية