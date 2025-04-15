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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025

15
APRIL
2025
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الأخبار: الموفد السعودي يذكّر بالفيتو على الحريري
ابن فرحان في بيروت يحرّض على المقاومة
غزة: سلاح المقاومة خارج التفاوض

 

 

 

 

النهار: محادثات سلام والشرع تحت الرعاية السعودية... عون إلى الدوحة: القرار اتُخذ و"الحزب" واعٍ

 

 

 

 

الجمهورية: تطمينات بعدم العودة إلى الحرب
مسار جديد لتصحيح العلاقات

 

 

 

 

الديار: عون لحوار ثنائي مع حزب الله... لكن ماذا عن الضمانات؟
مواكبة سعودية لترتيب ملف العلاقات اللبنانية ــ السورية
شهيد للجيش جنوبا... ولا ضمانات للمناصفة في بيروت

 

 



اللواء: زيارة خاطفة لسلام تُرسي أسس العلاقات الندية.. والأولوية للأمن والمعابر
مواكبة سعودية لمحادثات دمشق.. وعون يكشف عن حوار بين بعبدا وحزب الله حول تسليم السلاح

 

 

 

 

البناء: جولة السبت في مسقط وترامب يؤكد حصر التفاوض بالملف النووي… ويهدّد إيران | مقاومة غزة متمسكة بسلاحها رداً على مقترح للاحتلال يربط إنهاء الحرب بإلقائه | عون يؤكد التواصل الإيجابي مع المقاومة وسلام للجان مشتركة للملفات مع سورية

 

 

 


l'orient le jour: Beyrouth et Damas « normalisent » leurs relations

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مصر تتسلم مقترحاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة... وتسلمه لـ«حماس»
الحركة: ندرس المقترح وسنرد عليه قريباً

 

 

 


الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: بلديات جنوبية طلبت من حزبيين عدم الحضور إلى بلداتهم حماية للمقيمين فيها
رئيس الجمهورية إلى الدوحة وأبوظبي: مسيرة الإصلاحات انطلقت لمصلحة لبنان قبل أن تكون رغبة دولية

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