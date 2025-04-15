طهران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: طهران-

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الإثنين أنّ الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتّحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وكتبت إرنا أنّ «المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال ردّا على سؤال لوكالة إرنا بشأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إنّ مسقط ستستضيف هذه الجولة أيضا». ونقلت الوكالة عن بقائي قوله «بعد المشاورات، تقرّر أن تقوم مسقط أيضا باستضافة الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت» في 19 أبريل (نيسان).

وكان وزيرا الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب والإيطالي أنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق أنّ هذه الجلسة الثانية، بعد تلك التي عُقدت السبت الماضي في عُمان، ستُعقد في روما.