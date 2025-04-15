تذكير بالفيتو المستمرّ على الحريري

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الأخبار: قالت مصادر سياسية في بيروت إن جانباً من زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت يتعلق بالموقف من الانتخابات البلدية المرتقبة في لبنان، وإن الرجل يسعى إلى تنظيم التحالفات بين القوى القريبة من السعودية للفوز بالبلديات الكبرى في لبنان.

وأشارت إلى أن ابن فرحان أعاد تذكير قيادات سنّية، في مقدّمها رئيس الحكومة ونواب وشخصيات في بيروت، بقرار المملكة عدم التعاون مع أي جهة تفتح الباب لفريق «المستقبل» أو تتعاون معه في الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الرئيس سعد الحريري تلقّى رسالة واضحة بأنه غير مرغوب به في الساحة السياسية اللبنانية.

ونُقل عن المسؤول السعودي قوله إن الرياض مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإعادة تنظيم «البيت السنّي» في لبنان بعد الاستحقاقات الرئاسية والحكومية، لكنها لا تريد أن يتصرف أركان السنّة على أساس أن الحريري وفريقه شريكان في هذا المشروع.

وشدّد على ضرورة قيام تحالفات بين نواب بيروت الحاليين في مواجهة بعض القوى، والشخصيات التي تدور في فلك قطر والقريبة من الحريري، خصوصاً النائبين نبيل بدر وعماد الحوت.