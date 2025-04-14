living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متى تنحسر الكتل الباردة؟

14
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:  

-الحال العامة:  لا يزال لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب تركيا و المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا ، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجيا ، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ، ودون تعديل بدرجات الحرارة،  تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، من المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء،  مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء:  

قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الخميس:  

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة ، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 19,09

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout