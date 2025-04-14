متى تنحسر الكتل الباردة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب تركيا و المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا ، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجيا ، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ، ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، من المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء:

قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الخميس:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة ، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 19,09