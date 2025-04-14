بشأن فيلم Captain America وSnow White.. توضيح من وزير الداخلية!

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان الآتي:

"إن ما أوردته جريدة الأخبار اليوم عن مخالفة الوزير أحمد الحجار لتوصية مكتب المقاطعة وموافقته على عرض فيلم Captain America في الصالات اللبنانية غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع الذي حصل، إذ أن توقيع الوزير جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني التي لم توصِ فيه بمنع العرض وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء .

اما فيما خص الفيلم الثاني Snow White فقد سبق للوزير الحجار أن وقع بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٢٥ على منع عرضه في الصالات اللبنانية، بعد التقرير الذي رفع اليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الاسرائيلية Galga Dot على اللائحة السوداء، لذا اقتضى التوضيح والتصويب".