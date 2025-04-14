البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب

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قال أطباء البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في تقرير صادر عن أطباء الرئاسة وزعه البيت الأبيض "يظهر الرئيس ترامب بصحة إدراكية وجسدية ممتازة، وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".

وفي التقرير، قال شون باربابيلا، طبيب ترامب، إن الرئيس الأميركي لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترامب لفحص طبي روتيني يوم الجمعة.

وهذا التقرير هو الأكثر تفصيلاً حول صحة ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) كأكبر رئيس أميركي سناً. ومن المقرر أن يبلغ ترامب 79 عاماً في 14 يونيو (حزيران) المقبل.

وكتب باربابيلا في تقريره "يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة".

وأشار باربابيلا إلى ما وصفه بـ"نمط الحياة النشط" الذي يتبعه ترامب، قائلاً إنه "يساهم بشكل كبير" في الحفاظ على صحة الرئيس الأميركي. وأظهرت نتائج الفحص أن ترامب فقد نحو 9 كيلوغرامات منذ آخر فحص طبي أجراه حين كان رئيساً في عام 2020، حيث كان وزنه آنذاك 110 كيلوغراماً، وأصبح الآن 101 كيلوغراماً.

وأشار ملخص الفحص إلى أن ترامب خضع سابقاً لعملية إزالة المياه البيضاء، وهي إجراء شائع بين كبار السن يتضمن إزالة عدسة العين الغائمة واستبدالها بعدسة اصطناعية لتحسين الرؤية.

كما تحسنت مستويات الكوليسترول لدى ترامب بمرور الوقت، وذلك بفضل الأدوية التي يتناولها.

لكنّ التقرير أفاد بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله في تموز (يوليو) الماضي.

وكان ترامب قد قال للصحافيين الجمعة إنه يشعر بأنه "في حالة جيدة جداً" بعد خضوعه للفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن.