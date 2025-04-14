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إيهاب حماده: نحن حاضرون ومنفتحون على "النقاش"

14
APRIL
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في جديد مواقف "حزب الله"، قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة خلال احتفال تأبيني في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، "إنّ المشروع الأميركي- الإسرائيلي أعاد إحياء نفسه بأشكال قد تكون جديدة ولكن معلومة، ولكنه يتميّز الآن بمجموعة أمور مختلفة تاريخياً عن أدائه في المراحل السابقة، ولعلّ أهم هذه الأمور هو الاجتماع الغربي الشيطاني مع الولايات المتحدة الأميركية ومع العدو الإسرائيلي على مستوى التنفيذ، وبالتالي بات الكل في غرفة واحدة ويعملون ميدانياً، وأما الخطة الآن على مستوى الضغط وضبط الإيقاع والتخطيط، فهي بيد الأميركي، ولذلك من يقاتلنا الآن هو الأميركي بشكل مباشر، ولا يشكّل الكيان الإسرائيلي الغاصب إلاّ أداة قذرة لتنفيذ هذا المشروع".

 

ولفت حمادة إلى أنّه في هذه الآونة يكثر الحديث عن تسليم السلاح وما شاكل، علماً أنّ موقفنا في هذا الخصوص واضح، وهو ليس جديداً، فنحن ذهبنا إلى طاولة حوار لنبحث في الاستراتيجية الدفاعية، وعندما يصبح هناك استراتيجية دفاعية، يثق اللبنانيون حينها بأنّها تحمي الكيان والإنسان اللبناني والحدود والسيادة اللبنانية والاستقلال اللبناني الحقيقي، وكل ذلك في سياق داخلي ليس لأحد في الخارج الحق أو الشرعية في التدخّل ولو جزئياً أو على مستوى النصيحة، ونحن حاضرون ومنفتحون على هذا النقاش".

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