"إسرائيل" تستمر في خرق وقف النار والقرار الدولي 1701

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على الجبهة الجنوبية، استمرت إسرائيل في خرق وقف النار والقرار الدولي 1701، وكان جديد هذه الخروقات غارة لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه على منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف. فيما هدم الجيش الإسرائيلي تمثال القديس جاورجيوس في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، في انتهاك جديد لاتفاق وقف النار.

ونشر وزير العمل السابق مصطفى بيرم مقطع فيديو يوثّق لحظة هدم العدو التمثال وأرفقه بتعليق، قال فيه: "العدو الصهيوني يهدم تمثالاً له رمزية دينية مقدسة (القديس جاورجيوس) في جنوب لبنان (يارون) ويوثق ذلك بكل وقاحة، في تأكيد متكرّر لمعاداته لكل ما هو سواه، وأنّه كيان غريب محتل لا مكان له بين شعوب وأهل هذه المنطقة".



