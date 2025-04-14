living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 نيسان 2025

14
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تؤكد مجموعة باحثين فلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 أن المناخ الداخلي الاسرائيلي تجاه الثقة بحجم الدعم الأميركي لحروب “إسرائيل” المفتوحة في المنطقة حتى تحقيق النصر المطلق على حركات المقاومة الذي يبشر به رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو قد حلت مكانها شكوك كبيرة بعد زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن وتقول إن الدعوة العلنية التي اطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنتنياهو ليكون واقعيا في معرض التعليق على التوتر مع تركيا في سورية تشمل كل المشهد الإقليمي، حيث تبدو واشنطن عازمة على الوصول الى اتفاق مع إيران وتهدئة حروب المنطقة التي بلغت مداها حسب رأي واشنطن ولا أمل يرتجى من مواصلتها، خصوصاً أن لا تهديد راهن بقدرة المقاومة على شن هجمات تشبه ما جرى في 7 اكتوبر.

 

كواليس
يعتقد خبراء في الشؤون الدولية أن حسابات واشنطن للمواجهة مع أنصار الله كانت مفصلا هاما في مسارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستعجل لإنجاح مشروعه الاقتصادي الذي لا يرى فيه خصومة مع غير الصين وقد كانت التوقعات الأميركية تقول إن تغيير الوضع في البحر الأحمر سوف يتيح فرض اتفاق جديد على غزة وفتح الطريق التفاوضي من موقع مختلف مع إيران، لكن المفاجأة اليمنية كانت بما اعترف به ترامب مؤخرا من قدرة اليمن وتصنيعه السلاح والتوصل الى ان المضي بالحرب سوف يحولها الى حرب استنزاف لاميركا ربما تعرض القواعد الأميركية في المنطقة وتجارة الطاقة للخطر وبدلاً من أن تكون حرب البحر الأحمر رسالة إلى إيران تحولت الحرب الى درس لأميركا حول ما قد ينتظرها من حرب أطول وأشد قساوة اذا ما ذهبت بها الى ايران.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
إستعان وزراء معنيون بخبرة مسؤول سابق في مصرف لبنان في وضع مشروعي السرية المصرفية وتنظيم عمل المصارف في الفترة المقبلة اللذين أقرهما مجلس الوزراء قبل إنعقاد الإجتماعات الريعية لصندوق النقد والبنك الدولي الإسبوع المقبل!


غمز
إستغرب مسؤول مصرفي عربي الكلام اللبناني الرسمي حول تمييز أصحاب الودائع بحسب حجم كل وديعة، وعدم الإهتمام بمصير «الودائع الكبيرة»!



همس
أثنى سفير دولة أوروبية على أداء الحكومة ورئيسها الإصلاحي في إنجاز مشروعي رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وقواعد عملها في فترة قياسية، بعيداً عن أساليب التمييع السابقة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout