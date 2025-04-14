عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 نيسان 2025

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الأخبار: على ماذا يراهن المطالبون بنزع سلاح المقاومة؟

إقصاء الحريري عن إنتخابات بيروت... وبري لن يفتح "فتوح" التعديلات

مشروع "ناقص" لمعالجة أوضاع المصارف

غزة: التهجير على مراحل



الديار: مفاوضات مسقط: التحوّل الكبير

ترامب لا يعتبره رجل المرحلة... متى الضربة القاضية على رأس نتنياهو؟

القنبلة الاقتصادية الايرانية أهم من القنبلة النووية



النهار:التزام احتكار السلاح عنوان مواقف 13 نيسان انتخابات بيروت بلا تشريع... وأوسع تحالف؟



الجمهورية: الحوار في السلاح بين عون والحزب

الشعانين "شمعة" أولى لقيامة لبنان



اللواء: عون إلى قطر غداً وسلام في دمشق لإعادة تنظيم العلاقات

إنجاز ملف المفاوضات مع صندوق النقد.. وتعيينات قريبة في مجلس الإنماء والإعمار والكهرباء



البناء: جولة ثانية للمفاوضات الأميركية الإيرانية السبت المقبل بتفاؤل متبادل بين الطرفين | صواريخ اليمن إلى مطار بن غوريون والمقاومة تكبّد الاحتلال خسائر في رفح | لبنان: 50 سنة على 13 نيسان…فشل الاستقواء بالخارج والدولة الوطنية هي الحل



l'orient le jour: Ambiance positive après la première rencontre Iran-USA à Oman

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: عباس يغيّر وجه السلطة الفلسطينية في أوج حرب البقاء

تعيين نائب له يواكب أوسع تغيير بالأجهزة الأمنية ويؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة

الأنباء الكويتية: «أجواء إيجابية» تواكب الذكرى الخمسين للحرب الأهلية