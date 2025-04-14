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عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 نيسان 2025

14
APRIL
2025
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الأخبار: على ماذا يراهن المطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
إقصاء الحريري عن إنتخابات بيروت... وبري لن يفتح "فتوح" التعديلات
مشروع "ناقص" لمعالجة أوضاع المصارف
غزة: التهجير على مراحل

 

 

 


الديار: مفاوضات مسقط: التحوّل الكبير
ترامب لا يعتبره رجل المرحلة... متى الضربة القاضية على رأس نتنياهو؟
القنبلة الاقتصادية الايرانية أهم من القنبلة النووية

 

 

 


النهار:التزام احتكار السلاح عنوان مواقف 13 نيسان انتخابات بيروت بلا تشريع... وأوسع تحالف؟

 

 

 

 


الجمهورية: الحوار في السلاح بين عون والحزب
الشعانين "شمعة" أولى لقيامة لبنان

 

 

 


اللواء: عون إلى قطر غداً وسلام في دمشق لإعادة تنظيم العلاقات
إنجاز ملف المفاوضات مع صندوق النقد.. وتعيينات قريبة في مجلس الإنماء والإعمار والكهرباء

 

 

 


البناء: جولة ثانية للمفاوضات الأميركية الإيرانية السبت المقبل بتفاؤل متبادل بين الطرفين | صواريخ اليمن إلى مطار بن غوريون والمقاومة تكبّد الاحتلال خسائر في رفح | لبنان: 50 سنة على 13 نيسان…فشل الاستقواء بالخارج والدولة الوطنية هي الحل

 

 

 


l'orient le jour: Ambiance positive après la première rencontre Iran-USA à Oman

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: عباس يغيّر وجه السلطة الفلسطينية في أوج حرب البقاء
تعيين نائب له يواكب أوسع تغيير بالأجهزة الأمنية ويؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة

 

 

 

الأنباء الكويتية: «أجواء إيجابية» تواكب الذكرى الخمسين للحرب الأهلية

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