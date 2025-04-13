هل طلب وزير القوات من اسرائيل استكمال الحرب على لبنان...!؟

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نفى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ضمن برنامج "وهلق شو" عبر "الجديد" بشدة الكلام الذي نقل على لسانه بشأن طلبه من نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السيدة مورغان اورتاغوس خلال لقائها مع مجموعة من وزراء في الحكومة اللبنانية في السفارة الاميركية في عوكر اثناء زيارتها الاخيرة الى لبنان بأنه طلب منها استكمال الحرب ضد حزب الله: قائلا: "الكلام الذي نُسب إليّ بشأن طلبي من إسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله هو كذب وافتراء وأنفيه جملة وتفصيلاً".

وكان الصحافي حسين أيوب قد قال ضمن البرنامج عينه: "الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله".