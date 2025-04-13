كمين محكم "للمعلومات"...!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول توجّه أحد الأشخاص المطلوبين بجرائم ترويج المخدّرات الى محلّة طريق الجديدة – ارض جلول.

على الفور، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وإثر كمين محكم، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 10-4-2025 من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن درّاجة آليّة نوع “N MAX” لون ابيض برفقة شخص آخر تم توقيفه ايضاً، وهما يدعيان:

ر. م. (مواليد عام 1988، لبناني)، مطلوب بموجب 4 مذكرات عدلية بجرائم ترويج مخدرات ومخدرات.

ر. ف. (مواليد 1982، لبناني)

بتفتيشِهما والدّرّاجة، تم ضبط: كيس شفاف عدد2 يحتويان 1,89 غرام من مادة الماريجوانا- كيس شفاف يحتوي على 4,62 غرام من مادة حشيشة الكيف، وتم ضبط الدراجة.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.