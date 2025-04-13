"أحيّي جميع ضحايا ذلك الصراع"... ماكرون في ذكرى الحرب اللبنانية: يمكن للبنان اليوم أن يخرج من “حروب الآخرين”

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يمكن للبنان اليوم أن يخرج من “حروب الآخرين”، وأن يبني السلام والوئام الدائمين، في ظل دولة قوية وذات سيادة.

وفي ذكرى مرور 50 عاما على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، كتب ماكرون عبر حسابه على منصة “إكس”، “منذ خمسين عاما، اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية. في هذه الذكرى الحزينة، أحيّي جميع ضحايا ذلك الصراع الرهيب سواء من قضوا، أم من هم في عداد المفقودين ومن أجبروا على مغادرة وطنهم. يمكن للبنان اليوم أن يخرج من “حروب الآخرين”، وأن يبني السلام والوئام الدائمين، في ظل دولة قوية وذات سيادة”.

وأكد أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه.