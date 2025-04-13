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"الأجيال لليوم عم تدفع الثمن"... عواد في ذكرى 13 نيسان: خلونا نبني دولة بتجمعنا!

13
APRIL
2025
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد عبر حساه على منصة "اكس":

13 نيسان 1975 حرب إندلعت
و كانت حروب الآخرين على أرضنا بلا ما نعرف ليش وخلصت بلا ما نعرف كيف
المعروف إنو خسر لبنان، والوطن إتدمر، والأجيال لليوم عم تدفع الثمن.
الدولة سقطت ولم تقم لها قائمة من وقتها رغم محاولات الترقيع، والميليشيات يلّي إتقاتلت فاتت على الدولة وإتقاسمت الغنائم بإسم الدين، وحوّلوا لبنان لكونتونات طائفية غير معلنة وإنما واقعاً موجودة.
اليوم وبعد خمسين سنة على الحرب، الخطاب بعدو هو ذاتو والشحن ذاتو، بس هل الشباب مستعدين يعيشوا يلّي عشناه؟ مستعدين يرجعوا للمعابر والحواجز والمجاعة والقهر والذل؟
خلونا نبني دولة بتجمعنا سوا على مبدأ لا غالب ولا مغلوب ...
الحلّ نكون كلنا تحت كنف الدولة، ونعمر بلدنا ونصون حدودنا ونحقق المستقبل.
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