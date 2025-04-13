امن المطار يحتجز نائبا في المطار... وصحافي يعلق: العقلية الميليشاوية التي تتحكم بالجهاز غير مقبولة

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كتب الصحافي رضوان مرتضى عبر حسابه على منصة "اكس": إمعاناً في العنترة، جهاز أمن المطار يحتجز النائب فادي علامة.

وأضاف مرتضى في تغريدة لاحقة: اتصل العميد كفوري بالنائب علامة معتذراً عمّا حصل، بعد احتجازه في سيارته من قبل عناصره. هذا الحادث ليس الأول في المطار. استسهال استخدام القوة واستعراض العضلات في المطار مسيء جداً. منذ أيام، بدل أن يعمد جهاز أمن المطار إلى حل القصة بطريقة حضارية، عمد الى استخدام عضلاته وإرهاب المسافرين.. العقلية الميليشاوية التي تتحكم بالجهاز غير مقبولة. وظيفة الأمن معالجة المشاكل ومنعها وليس افتعالها. إن كان جهاز أمن المطار مصرّا على هذه الطريق، الأولى أن ينقل إلى فرع مكافحة الشغب وليس إدارة أمن المطار.