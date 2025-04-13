نائب أمل تعليقا على مسح أجرته وزارة التربية لاضرار المدارس: ⁧‫المطلوب‬⁩ سرعة الاعمار وليس سرعة شلف الأرقام

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كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة إكس: ‏ "اسمعوا هذا الخبر العاجل ...

‏وزارة التربية العظيمة أجرت مسحاً مثلث الأبعاد لأضرار ⁧‫المدارس‬⁩ في ⁧‫الجنوب‬⁩ وارسلته إلى الأشقاء في العراق للمساعدة، وتبيّن لهم ان كلفة الإعمار والترميم في القطاع التربوي خمسة ملايين دولار..

‏يا للعجب!! ⁧‫يا اصحاب المعالي‬⁩ أنا من بلدة اسمها ميس الجبل دُمّرت ثانويتها ومدرستها الابتدائية والمهنية وكلفة أعمارهما اكثر من هذا المبلغ الذي لا ندري من أين أتى ...

‏⁧‫يا اصحاب المعالي‬⁩ عشرات المدارس والثانويات دُمرت بالكامل في معظم قرى الحافة الأمامية .. ⁧‫المطلوب‬⁩ سرعة الاعمار وليس سرعة شلف الأرقام دون أسس واضحة...

‏⁧‫واعمار‬⁩ ناطر القرى الجنوبية!!!؟؟؟.