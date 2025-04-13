نائب أمل تعليقا على مسح أجرته وزارة التربية لاضرار المدارس: ⁧‫المطلوب‬⁩ سرعة الاعمار وليس سرعة شلف الأرقام

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كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة إكس: "اسمعوا هذا الخبر العاجل ...
وزارة التربية العظيمة أجرت مسحاً مثلث الأبعاد لأضرار المدارس في الجنوب وارسلته إلى الأشقاء في العراق للمساعدة، وتبيّن لهم ان كلفة الإعمار والترميم في القطاع التربوي خمسة ملايين دولار..
يا للعجب!! يا اصحاب المعالي أنا من بلدة اسمها ميس الجبل دُمّرت ثانويتها ومدرستها الابتدائية والمهنية وكلفة أعمارهما اكثر من هذا المبلغ الذي لا ندري من أين أتى ...
يا اصحاب المعالي عشرات المدارس والثانويات دُمرت بالكامل في معظم قرى الحافة الأمامية .. المطلوب سرعة الاعمار وليس سرعة شلف الأرقام دون أسس واضحة...
واعمار ناطر القرى الجنوبية!!!؟؟؟.