بيان للحزب بعد استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة

صدر عن حزب الله البيان الآتي:
يُدين حزب الله بِشدّة قصف الاحتلال الإسرائيلي لِمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدّى إلى تدمير أقسامٍ من المستشفى وإخراجه عن الخدمة، وتشريد المرضى والجرحى والمدنيين الذين احتموا من إرهاب العدو وإجرامه.
إن هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حربٍ موصوفة، ويُؤكّد مُجدداً الوجه الإجرامي الوحشي للعدو الصهيوني، الذي لا يَتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم مُتذرّعاً بادعاءاتٍ وأكاذيب،ضارباً عرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية.
إن استهداف العدو الإسرائيلي المتكرّر للمنظومة الصحية من مستشفيات وطواقم طبية وكوادر صحية هو امتدادٌ لِحرب الإبادة المستمرة التي تُمارسها آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وهي جريمةٌ وحشيةٌ في سياق التدمير المُمنهج لِما تَبقّى من مقوّمات الحياة في قطاع غزة المحاصر، وبِتواطؤ ودعم أمريكي لا محدود.
يدعو حزب الله المنظمات الدولية والحقوقية، والهيئات الطبية والإنسانية، العربية والدولية، لإدانة هذا العدوان الوحشي، وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، والعمل الفوري لِوقف جريمة الإبادة الجماعية.