بيان للحزب بعد استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة

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صدر عن حزب الله البيان الآتي:

يُدين حزب الله بِشدّة قصف الاحتلال الإسرائيلي لِمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدّى إلى تدمير ‏أقسامٍ من المستشفى وإخراجه عن الخدمة، وتشريد المرضى والجرحى والمدنيين الذين احتموا من إرهاب ‏العدو وإجرامه.

إن هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حربٍ موصوفة، ويُؤكّد مُجدداً الوجه الإجرامي الوحشي ‏للعدو الصهيوني، الذي لا يَتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم مُتذرّعاً بادعاءاتٍ وأكاذيب،ضارباً عرض ‏الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية.‏

إن استهداف العدو الإسرائيلي المتكرّر للمنظومة الصحية من مستشفيات وطواقم طبية وكوادر صحية هو ‏امتدادٌ لِحرب الإبادة المستمرة التي تُمارسها آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وهي جريمةٌ ‏وحشيةٌ في سياق التدمير المُمنهج لِما تَبقّى من مقوّمات الحياة في قطاع غزة المحاصر، وبِتواطؤ ودعم أمريكي ‏لا محدود.‏

يدعو حزب الله المنظمات الدولية والحقوقية، والهيئات الطبية والإنسانية، العربية والدولية، لإدانة هذا العدوان ‏الوحشي، وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، والعمل الفوري لِوقف جريمة ‏الإبادة الجماعية.‏