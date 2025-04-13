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"ليتمكّن أن يعيش في سلام وازدهار"... البابا فرنسيس: فالنتذكّر لبنان

13
APRIL
2025
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ظهر البابا فرنسيس لفترة وجيزة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان من دون حاجته الى التنفس الاصطناعي.

وهنأ البابا الحشود وهو يجلس على كرسي متحرّك إذ يواصل التعافي من إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وقال البابا قبل أن يعود إلى داخل مبنى الفاتيكان مع التوقّف بين الحين والآخر للحديث مع بعض المحتشدين: “أحد شعانين مبارك وأسبوع آلام مقدس!”.

ولم ينس البابا في كلمته اليوم من يعانون في صراعات حول العالم، فقال عن الحرب في السودان: “صراخ آلام الأطفال والنساء والضعفاء يعلو إلى السماء ويتوسل إلينا لكي نتصرف. أجدد ندائي إلى الأطراف المعنية لكي يوقفوا العنف ويستأنفوا مسارات حوار، وأدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الأساسية للشعوب”. 

وعن الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط والعالم، قال: “لنتذكر أيضًا لبنان الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية لخمسين سنة خلت، لكي يتمكّن، بمعونة الله، من أن يعيش في سلام وازدهار. ولتحل أخيرًا نعمة السلام في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وجنوب السودان ولتنل لنا مريم العذراء الأم الحزينة هذه النعمة ولتساعدنا على عيش أسبوع الآلام بإيمان”.

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