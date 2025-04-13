المنخفض الجوي مستمر..إلى متى؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا المتمركز شمال تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين13 و 23

وزحلة بين 9 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة وتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.