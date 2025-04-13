السيد: "مَن كان مِنكُم نسِيَ الماضي القريب والبعيد، فليُغْمِض عينيه ويتذكّر…"

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" اليوم ١٣ نيسان ذكرى الحرب الأهلية التي بدأت في ١٩٧٥ وإستمرّت حتى اتفاق الطائف عام ١٩٩٠، سمعنا مؤخراً كثيراً من الخطب والمواعظ عن تلك الحرب، فهلْ هي إنتهت فعلاً عام ١٩٩٠؟! بالتأكيد كلّا، بل إنتقل أمراء تلك الحرب الأهلية إلى ألدولة وتقاسموها فيما بينهم كما كانوا يتقاسمون المناطق والشوارع، ونصّبوا أنفسهم زعماء سياسيين، وإحتلوا مؤسساتها ومواقعها ووزعوا مناصبها على أزلامهم، وأقاموا فيها متاريسهم الطائفية، ساعةً يتصارعون وساعةً يتصالحون، وعاثوا فيها فساداً وتدميراً إلى أن أوصلوها وأوصلوا اللبنانيين إلى هذا الإفلاس والدمار اليوم…



كلّا لم تنتهِ حرب ال ١٩٧٥، وهي مستمرة بإشكال أخرى على اللبنانيين: في الماضي تصارعوا وقتلوكم بالسلاح في المدن والقرى والشوارع، واليوم يتصارعون ويقتلونكم في الدولة بالفساد، ولا سلام ولا أمن ولا إصلاح ولا قيامة للبلد إلّا بالمحاسبة والقصاص… ومَن كان مِنكُم نسِيَ الماضي القريب والبعيد، فليُغْمِض عينيه ويتذكّر…"