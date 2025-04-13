living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون: المهم الآن فقط تبرئة المصارف...

13
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على "أكس":

صباح الاوادم .اتحفتنا الحكومة بالامس،بقانون سمي "قانون اصلاح المصارف " يحب بالاحرى تسميته ." قانون اعطاء،براءة ذمة للمصارف " هذا غير مقبول بتاتا .بالاختصار هذا القانون حدد علاقة المودع بالمصارف بعلاقة مداينة اي ألغى ضمنا كل مسؤولية جزائية عن المصارف :على الرغم من ثبوت قيام البعض منها بارتكاب جرائم الاحتيال وتبديد اموال المودعين و الاستفادة من معلومات مميزة لتحويل اموال مديريها وأصحاب النفوذ دون سائر المودعين. كما اعطى صلاحيات واسعة جدا للهيئات الرقابية (فيما يتعلق برفع السرية المصرفية كليا )والكل. يعلم اداء هذه الهيئات المخزي لحماية كبار المرتكبين .هذا دون ذكر اي دور للقضاء لهذه الجهة وليس هذا فحسب ، انما ألغت المادة ٣٨ منه كل مساءلة مدنية سندا لقانون التجارة والقانون رقم ٢/٦٧ وقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف ...كما تضمن مفاهيم غير واضحة وتحتمل كل التفسيرات...يعني تخبزوا بالافراح يا مودعين .المهم الآن فقط تبرئة المصارف .هذا معيب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout