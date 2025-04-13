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اللواء ابراهيم في الذكرى الخمسين للحرب: فلنُبرم عقد الوحدة قبل فوات الأوان

13
APRIL
2025
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كتب اللواء عباس ابراهيم في الذكرى الخمسين للحرب في لبنان على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي:
"في الذكرى الخمسين لحرب لبنان لا يزال صدى ويلات 13 نيسان يتردد في الوجدان الجماعي. تلك الحرب التي اغتالت وطنا وأرست معادلة الخسارة الشاملة لجميع اللبنانيين.
بعد نصف قرن، لا بدّ أن يعي اللبنانيون أن لا عودة الى "بوسطة الموت" ولا تكرار لتلك المحطة المظلمة من تاريخنا.
المعادلات الجديدة في المنطقة واحتلال اسرائيل لأجزاء من أرضنا ومحاصرة طائفة بأكملها في السياسة وسواها، كلها عوامل تهدد ركائز الاستقرار الداخلي وأبرزها: الوحدة الوطنية والتضامن وضرورة تحييد لبنان عن حسابات الخارج.
حرب 13 نيسان نزعت منّا الوطن وشرّدت أبناءه في أصقاع الأرض.
فلنطوِ هذه الصفحة نهائياً، ولنُبرم عقد وحدة وتضامن وطني جديد يحمي لبنان من السقوط مجدداً في فخّ الحرب والدمار.
ليكن 13 نيسان محطة تأمل لا انقسام وبداية لعقد وطني جامع لا يُقصي أحداً".

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