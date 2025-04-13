living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الزراعة تُقفل مستودعاً يغشّ في تعبئة العسل في بيت الفقس – الضنية

13
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت الفرق الفنية في وزارة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الجمارك وأمن الدولة، على مستودع في بلدة بيت الفقس – قضاء الضنية، وتبين نتيجة الكشف وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في تعبئة العسل. حيث تبيّن أن المستودع يزوّر العسل من خلال استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز (High Fructose Corn Syrup - HFCS)، الذي يتم تسخينه وتعبئته وبيعه على أنه عسل طبيعي. ويُعرض هذا "العسل" المغشوش في الأسواق بأسعار متدنية مقارنة بالعسل الحقيقي، ما يُعد غشاً صريحاً يُلحق الضرر بالمستهلكين وبالمنتجين المحليين.

وبعد أخذ إشارة من القضاء المختص، تمت مصادرة المواد التي زادت عن ٢٠٠ حاوية و٥٠ كرتونة وفيتامينات وإقفال المستودع بالشمع الأحمر واحيل المخالفين الى المراجع القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني

وأكدت وزارة الزراعة في بيان "أن حماية العسل اللبناني الطبيعي وسلامة الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، تبقى في صلب أولوياتها".

وشددت على "استمرار جهودها في ملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير الصارمة لضمان حماية المنتجات الزراعية المحلية وجودة الإنتاج المحلي وصحة المستهلك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout