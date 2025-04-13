عناوين الصحف ليوم الأحد 13 نيسان 2025

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النهار: اليوم نصف قرن على اشتعال حرب 1975... رئيس الجمهورية للبنانيين: ملاذنا الدولة وحدها
الديار: الرئيس عون في ذكرى 13 نيسان : دفنا الحرب الى الأبد... وسلاحنا هو وحدتنا وجيشنا
الحكومة تستبق المفاوضات مع صندوق النقد بإقرار إصلاح المصارف ورفع السريّة المصرفيّة
الشرق الأوسط السعودية: إيران وأميركا تتجهان نحو إعادة هيكلة المفاوضات النووية
محادثات مسقط «إيجابية» وانتهت بحوار قصير بين عراقجي وويتكوف
الأنباء الكويتية: الذكرى الخمسون للحرب الأهلية تحمل الأمل باستعادة الدولة سيادتها وقرارها دون شريك
الحكومة أقرّت إصلاحات خاصة بإعادة هيكلة المصارف