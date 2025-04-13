إنشداد أنظار الشرق الأوسط والعالم إلى هذا التطور...

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع أن الحكم على الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في مسقط أمس يبدو متعجلاً ومبكراً فإن ذلك لا يحجب انشداد أنظار الشرق الأوسط برمته وحتى معظم العالم إلى هذا التطور لما ينطوي عليه من أهمية مفصلية في مصير الشرق الأوسط.

ولذا كان بديهياً أن يبدو لبنان معنياً أكثر من بلدان المنطقة كلها بترقب ما ستفضي إليه هذه المفاوضات وما ستتركه لاحقاً من تداعيات وانعكاسات عليه نظراً إلى ما يمثله "حزب الله" كأحد أبرز وأكبر أذرع إيران في المنطقة، وتالياً فإن الانعكاسات عليه مباشرة أو بشكل غير مباشر ستتسم بأهمية كبيرة.

بحسب راي النهار