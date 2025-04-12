الجيش: توقيف أشخاص في البقاع وعاليه والشمال والجنوب ضمن إطار التدابير الأمنية

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اصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي دورس وبريتال - بعلبك، ومنطقة الناصرية – الهرمل، ومدينة عرمون – عاليه، وأوقفت 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ا.و.) والسوري (ن.ش.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، ولتأليف الأخير عصابة لترويج المخدرات والعملات المزوّرة.

• توقيف المواطن (ب.ن.) لإطلاقه النار باتجاه ضابط في الجيش، واعتراضه طريق دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجاره بالأسلحة، وتهريبه الوقود إلى سوريا.

• توقيف المواطن (س.خ.) لإطلاقه النار.

كما أوقفت وحدات من الجيش في بلدة مجدليا – زغرتا ومنطقة أبي سمراء – طرابلس ومدينة صور المواطنين: (ا.خ.)، (ش.ش.)، (ع.م.)، (ا.ع.)، (ع.ع.)، (ع.ب.)، لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كميات من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".