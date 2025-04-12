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لقاء لخوري مع شباب "التيار" في زحلة ومنسقي الهيئات المحلية: تفعيل التواصل مع الشرائح الزحلية والبقاعية

12
APRIL
2025
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 اجتمع نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري ومنسق اللجنة المركزية لهيئات الأقضية المهندس إيلي خوري وبحضور النائب سليم عون ومنسق الماكينة السياسية للإنتخابات البلدية طوني بو يونس مع هيئة قضاء زحلة ومنسقي الهيئات المحلية.

وجرى بحث في الاستحقاقات القادمة، بداية بالانتخابات البلدية وتليها الانتخابات النيابية مع تأكيد على ضرورة التواصل مع المناصرين والتياريين الذي يرسخ الانتماء ويعزز وجود التيار كعنصر قوي في القضاء.

وقال غسان الخوري إنّ التيار الوطني الحر وحده يستكمل مسيرة الإصلاحات واستعادة الأموال المنهوبة وملف النازحين السوريين، مع سقوط قناع ثورة ١٧ تشرين وبعد أن خابت آمال اللبنانيين بوعودها.

وبدوره تمنى إيلي خوري من الحاضرين المثابرة بالتواصل مع التياريين، وشدّد على ضرورة الاستماع للشباب بما يملكون من تطلعات وحثّهم للانخراط بالعمل السياسي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية حول كيفية استلام المهام المتنوعة في التيار، الذين سيشكلون في المستقبل استمرارية وديمومة للتيار.

كما تطرق النائب سليم عون إلى تفاصيل الانتخابات البلدية مؤكدًا رؤية التيار أنّه استحقاق لتحفيز الإنماء وتعزيز اللامركزية الإدارية ومتابعة شؤون للمواطنين في زحلة والقرى البقاعية.

وكان لقاء للشباب والشابات في قرى شرق زحلة مع نائب رئيس التيار غسان الخوري والمهندس ايلي خوري، بحضور النائب سليم عون ومسؤول قطاع الشباب رامي صدقة ومنسق هيئة قضاء زحلة ابراهيم أحمراني ومسؤول لجنة الشباب فوزي رباي وأعضاء الهيئة، في تربل، حضره عدد كبير من الشباب التياريين حيث استمع الخوري لطرحاتهم، وجرى حديث مع عون في التطورات السياسية الأخيرة.

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