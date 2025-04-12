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البستاني "تعري" القوات في ملف "الهيئة الناظمة": هيدا يللي رفضوه اغلب الافرقاء وعراسن القوات اللبنانية!

12
APRIL
2025
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كتبت النائب ندى البستاني عبر حسابها على منصة "اكس":

الجزء الاسهل بملف الهيئة الناظمة للكهربا هو تحضير الإجراءات الإدارية، بس العبرة رح تكون بتعيين هيئة بتحترم التوازن! فريقنا السياسي كان دايماً مع تعيين هيئة ناظمة فعّالة وقادرة تشتغل، وهالشي بيتطلب تعديل القانون ٤٦٢ وهيدا يللي رفضوه اغلب الافرقاء وعراسن القوات اللبنانية. الوزير صدّي اكّد بلجنة الطاقة والمياه النيابية انو الهيئة ما بتكون فاعلة بدون تعديل القانون، ولازم يتعدّل بالتوازي مع تعيينها، ونحنا هنّيناه عهالموقف يللي بيخالف رأي القوات. التيار الوطني الحر بإنتظار البت بالتعديلات يللي صار إلنا من ٢٠١٢ منبعتها عمجلس الوزرا ومجلس النواب، ويللي بتتضمن تطوير القانون ليتلاءم مع التقدم بقطاع الطاقة وتوضيح دور الهيئة وتركيبتها ودور الوزارة وكيفية التعاطي مع القطاع الخاص. ببساطة، تعيين الهيئة من دون تعديل القانون ما رح يسمح لأعضاءها يمارسوا عملهم وبيصير هالتعيين هدر للمال العام.

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