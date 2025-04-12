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نائب الحزب: الأميركي هو من يخلق الأزمات في لبنان ويديرها

12
APRIL
2025
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان أن "البعض في لبنان تخطوا الخط الأحمر وكل معايير المواطنة وأدبيات السياسة والنقاش، ولو كانت لديهم ذرة من الإحساس، لخرست ألسنتهم أمام أشلاء أبنائنا التي ما زالت تحت التراب".

وشدد خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس" حسن علي بدير ونجله علي حسن بدير في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز بحضور النائب أمين شري، على أن "النقاش معنا يجب أن يكون بمستوى التضحيات التي قدمت في سبيل الدفاع عن الوطن وشعبه وسيادته، وعلى البعض في لبنان أن يشكروا الله أن لدينا مستوى من الاحترام والفهم والواجب والأخلاقيات والمواطنة التي نصر عليها، ولذلك نحن لسنا إنفعاليّين، ولا نتعاطى برد الفعل، لأننا أصحاب مشروع ومفهوم واضح لبناء الوطن".

وقال: "ليس من العقل والمنطق والقراءة بكتاب السياسة والسيادة أن يتحدث البعض عن سحب آخر ورقة قوة من لبنان بهذه الظروف التي نشهدها، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف الأراضي اللبنانية، واستهداف المواطنين الآمنين في منازلهم وأماكن عملهم".

وشكر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف "مواقفه الأخيرة ومقاربته للملفات الحساسة بعيداً عن الاستفزاز والمزايدات، وهو يتعاطى بطريقة تُشير وتدل على أنه يعي التوازنات وحيثية لبنان، لا سيما بما يتعلق بموضوع المقاومة وما شاكل".

ورأى أن "الأميركي هو من يخلق الأزمات في لبنان، وهو من يديرها، أما بعض أدواته في لبنان، فلا يؤثّرون على الأميركي بأي شيء على الإطلاق ولا يساوون عندهم شيئا، والدليل أن الأميركي يوجّه الخطاب والصراع دائماً تجاه المقاومة، لأنها عنصر القوة في لبنان وليست منصاعة لأي أحد".

وتخللت الاحتفال التكريمي تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم وكلمة باسم عائلة الشهيدين ومجلس عزاء حسيني عن روحيهما وأرواح كل الشهداء.

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