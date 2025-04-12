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هكذا سيكون طقس “أحد الشعانين”

12
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد  غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات في الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع وانخفاض بنسبة الرطوبة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين13 و 23  و زحلة بين 9 و 22 درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت:غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد .
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات في الفترة المسائية.

 

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وتلامس ليلا 1500م وما دون في المناطق الشمالية
الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم في الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار فيتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تبقى الرياح ناشطة.

 

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 8 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كم/س يشتد أحيانا فيقارب ال 60كم/س شمال البلاد.
الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين: 50 و 80 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,13   ساعة غروب الشمس:  19,06.

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