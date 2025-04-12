ماذا قال الرئيس سعد الحريري في الذكرى ال50 للحرب اللبنانية...!؟

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صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:

"تحل الذكرى الخمسون على اندلاع الحرب الأهليّة المشؤومة ولا يزال بلدنا يعاني من حروب عبثية وأزمات مفتوحة واعتداءات إسرائيلية يومية.



اليوم كلنا مدعوون لأخذ الدرس من تلك الحرب التي دمرت بلدنا وأودت بحياة خيرة شبابنا، بأن نخرج من عقلية الميليشيا إلى رحاب الدولة التي تتسع للجميع بشرط احترام دستورها والالتزام بقوانينها والحفاظ على مؤسساتها والدفاع عن استقلالها.

العبرة الأهم من أوجاع ومآسي الحرب الأهلية، أن ننزل من بوسطة المصالح الفردية والطائفية، ونركب بوسطة الشرعية نحو دولة عادلة وقادرة".