living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعارة ومخدّرات.. وقوى الأمن تتحرّك!

12
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها، وفي أثناء قيام دوريّة أمنيّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، عند منتصف ليل تاريخ 08-04-2025، بمهامّ وحواجز ظرفيّة لحفظ الأمن والنّظام في محلّة جونيه، اشتبهت بسيارة نوع “نيسان سنترا” لون أبيض على الطريق البحري على متنها ثلاثة أشخاص، وهم كلّ من: م. ش. (مواليد عام 2002، سوري) م. ع. (مواليد عام 2004، سوري) ح. ج. (مواليد عام 2005، سوري) بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كميّة من حشيشة الكيف والماريجوانا وحبوب مخدّرة “كبتاغون” و”دفاتر ورق لفّ سجائر”. كذلك، تمكّنت دوريّة أمنيّة أخرى من المفرزة المذكورة، عند منتصف ليل تاريخ 09-04-2025 من توقيف المدعو م. د. (مواليد عام 1992، لبناني)، على متن “فان” لنقل الركّاب في محلّة الطريق البحريّة – جونية، وبرفقته المدعوّة ر. خ. (مواليد عام 2006، لبنانيّة)، للاشتباه بهما. بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بقيامه بتسهيل أعمال الدّعارة، من خلال اصطحاب عددٍ من الفتيات من محلّة الدورة إلى أحد المقاهي الليليّة في منطقة المعاملتَين – بالاتّفاق مع صاحب المقهى- بهدف القيام بأعمال منافية للحشمة أمام الزّبائن لقاء مبلغ ماليّ، ومن بينهنّ (ر. خ.) المذكورة. أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout