عناوين الصحف ليوم السبت 12 نيسان 2025

A + A -

الديار

أنظار العالم نحو مسقط… هل تجنب الوساطة السعوديّة الحرب؟

التحضير لطاولة الحوار بدأ… وأجواء جيّدة بين بعبدا والحارة

اللواء

50 عاماً على الحرب: رسالة رئاسية وصمت مدوٍ في كل لبنان

الحكومة تفتح ملف تصحيح الرواتب والعطاءات.. ومجلس الوزراء ينجز اليوم قانون الإصلاح المصرفي

الأخبار

سرديات كثيرة تصارعت على «البوسطة»: لقد كانت مقتلةً قذرةً

الحريري ممنوع من الانتخابات البلدية: المناصفة بقانون في بيروت

مقترحات لحلّ أزمة المصارف: شطب الفوائد من عام 2015 وتأميم المصارف المتعثّرة

البناء

اليوم انطلاق مفاوضات مسقط: هل يُعيد ويتكوف وعراقجي ما فعله ظريف وكيري؟

بوتين يؤكد لترامب أن موسكو تريد حلاً نهائياً للنزاع في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة

المقاومة في غزة تنفي تسلّم أي عروض جديدة وتخشى من فخ وراء تعميم التفاؤل

نداء الوطن

عون فتح جبهة (الكبسات) وسلام الإثنين إلى دمشق للقاء الشرع

سقط حوار السلاح وبدأ فتح الصندوق الأسود لانفجار المرفأ